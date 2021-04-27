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Путин напомнил парламентариям об опасности "дешевого популизма"

Путин напомнил парламентариям об опасности "дешевого популизма"
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев на грядущих выборах избегать дешевого популизма и вести честную конкурентную борьбу.

"Многие из вас и из ваших коллег, действующих депутатов разных уровней, планируют принять участие в предвыборной компании. Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики", - сказал Путин, выступая на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

Россия, по его словам, "и здесь должна показывать хороший пример другим".

Он подчеркнул, что необходимо "избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма".

"Вы знаете, насколько это вредно. Мы говорим постоянно: надо избегать популизма. Но в практике, к сожалению, это продолжается. И к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе, начала 90-х годов. Обещали все, что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат - до сих пор не можем "расхлебаться" с некоторыми вопросами. Если обещать невозможное, это что означает? Это порождает ожидания, которым не суждено быть сбывшимися. Обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны. Раскачивать ее изнутри. Пожалуйста, не впадайте в ту ситуацию, с которой страна столкнулась в 90-е годы. Будьте ответственными по отношению к людям, честными", - сказал Путин.

Владимир Путин Федеральное Собрание

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