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Песков назвал риторическим вопрос о пользе сменяемости власти

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал риторическим вопрос о пользе сменяемости власти. Его спросили на брифинге, считает ли Владимир Путин и его администрация полезной сменяемость власти или это вредно для страны.

Это вопрос риторический и позиция Кремля здесь совершенно не важна, - ответил Песков. - У нас есть Конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов и вопрос народного голосования - выборов главы государства, выбора парламента. А дальше это вопрос волеизъявления".

Пескова также попросили охарактеризовать отношение президента к "Единой России".

"Путин долго остается лидером партии, он поддерживает партию, относится к ней как к партии власти, которая на протяжении многих лет является инициатором очень важных процессов, которые идут к постепенному улучшению социально-экономических показателей развития нашей страны", - сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что "это партия, которая далека от популизма, которая не уходит от ответственности за все происходящее, но которая не боится брать на себя ответственность с тем, чтобы решать насущные проблемы".

"Именно так Путин относится к партии", - сказал Песков.

На вопрос, есть ли у президента желание что-то поменять в партии и требует ли "Единая Россия" ребрендинга, Песков ответил: "Партия постоянно меняется, развивается, растет вместе со страной, вместе с политической системой".

Он обратил внимание, что в "Единой России" появляются новые лица, и "их немало". Процесс обновления партии естественный и постоянный", - заключил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков Владимир Путин Единая Россия Кремль Конституция

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