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Группа ЛСР вышла из проекта первого частного трамвая в Петербурге

Группа ЛСР вышла из проекта первого частного трамвая в Петербурге
В салоне первого частного трамвая "Чижик"
Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" вышло из состава участников ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК, концессионер проекта первого частного трамвая в Петербурге), сообщила ТТК.

Раньше группе принадлежало 20% в капитале компании.

АО "Инвестиционная компания "Лидер" при этом увеличила свою долю в ТКК с 35,0001% до 55,0001%.

Причины перераспределения долей в сообщении не названы.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", саудовская "Айяр интернешнл инвестментс компани" (Ayar International Investments Company, компания с ограниченной ответственностью с единственным акционером) владеет в ТТК 12,12%, у РФПИ - 8,08%. ООО "Новое качество дорог" владеет 10% компании напрямую, а также еще 10% через ООО "Проектная концессионная компания". Доли от 1,25% до 0,4% находятся в собственности компаний из Бахрейна, Кипра, Нидерландов и Каймановых островов.

Первый частный трамвай в Петербурге "Чижик" начал курсировать по первой части маршрута в Красногвардейском районе в начале марта 2018 года. Реализацией проекта занимается ТКК, созданное в январе 2013 года.

В мае 2016 года Смольный заключил соглашение с ТКК о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе протяженностью 14 км. Стоимость работ, включая закупку подвижного состава и эксплуатацию в течение 30 лет, оценивается в 33,7 млрд рублей. В трамвае действует стандартный городской тариф.

Группа "ЛСР" основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.

Петербург ЛСР ТКК Чижик Лидер Андрей Молчанов

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