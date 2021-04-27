Украина обязала российского консула в Одессе уехать из страны

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением МИД РФ сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата и объявляет консула генерального консульства РФ в Одессе нежелательным для пребывания на Украине лицом, сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

"Он (российский консул - ИФ) должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года", - говорится в комментарии Николенко, опубликованном на сайте МИД во вторник.

Там отмечается, что в случае продолжения российской стороной "провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России", МИД Украины оставляет за собой право на дальнейшие ответные действия.

Николенко отметил, что Украина рассматривает объявление МИД РФ сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины.

"Полностью отбрасываем голословные обвинения о том, что объявленный персоной нон грата украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций", - сказал он.

Николенко подчеркнул, решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и постоянную дипломатическую практику.

17 апреля в ФСБ РФ сообщили о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка. По данным службы, он был задержан при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что в ответ старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть территорию Украины.

В российском внешнеполитическом ведомстве в связи с решением Киева заявили, что "МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве".