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Сочи ожидает 200 тысяч российских туристов на майские праздники

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Около 4 млн российских туристов планируют принять в Сочи с мая по октябрь, 200 тыс. из них ожидаются в длинные майские праздники, сообщила во вторник заместитель департамента курортов и туризма администрации города Ирина Сажнева.

"Мы сформировали прогноз, пока что я бы не хотела его корректировать, потому что время покажет. Мы планируем, что с мая по октябрь - это порядка 4 млн российских туристов. Думаю, что будет чуть выше, но не будем задирать планку", - сказала она на встрече с журналистами.

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Как отметила Сажнева, на майские праздники в Сочи ожидают около 200 тыс. путешественников.

"Загрузка сейчас, в апреле, с учетом горного кластера - порядка 77%. Средняя загрузка гостиниц на майские праздники, думаю, составит 83-85%. Если говорить о лете, то июнь - не меньше 85%. С 20 июля по 20 августа пик, когда все занято, мы ожидаем 95-97%", - добавила она.

По словам Сажневой, около 23% туристов приезжают в Сочи из Москвы. Востребован курорт и у путешественников из других городов Центрального федерального округа, а также из Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Поволжья, Краснодарского края.

Между тем, Сажнева сообщила о росте цен на размещение в гостиницах категории 4-5* в Сочи.

"Стоимость размещения выросла по сравнению с прошлым годом. Самый большой рост мы видим в отелях категории 4-5*, в среднем на 40% по сравнению с прошлым годом. Но надо иметь в виду, что применяется динамическое ценообразование, существует высокий спрос. При ограниченности предложения регулятором выступает цена. По санаториям серьезного роста цен мы не наблюдаем", - сказала она.

В свою очередь, в туркомпании "Интурист" добавили, что планируют с мая по октябрь отправить в Сочи более 200 тыс. российских туристов. Для этого была запущена на этот летний сезон чартерная программа из шести городов РФ.

Сочи

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