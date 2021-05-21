Уникальную орхидею вытоптали посетители дендрария в Сочи

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В сочинском парке "Дендрарий" перестали расти редкие орхидеи из-за нарушения правил посещения уникального большого сада растений.

Как сообщает Минприроды РФ, в нижней части парка растёт редчайшая орхидея - серапиас сошниковый (Serapias vomeracea).

"В новом сезоне ни один экземпляр растения не порадовал своим цветением в традиционных местах произрастания - у греческой (мавританской) беседки и других. Цветы вытоптали посетители, хотя по правилам дендропарка сходить с дорожки на газон категорически запрещено", - сообщает пресс-служба ведомства.

Руководство Дендрария просит посетителей соблюдать правила посещения парка: ходить строго по дорожкам, не выгуливать животных, не пробовать на вкус ягоды и не купаться в водоемах.

Пресс-служба ведущего научного сотрудника ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галину Солтани констатирует, что в прошлом году редкие орхидеи, пусть и практически незаметно, но цвели. В этом году цветов нет, что в первую очередь связано с вытаптыванием газона и пренебрежением правилами со стороны посетителей.