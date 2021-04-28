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КС РФ счел возможным суммировать сроки лишения прав за пьяное вождение

КС РФ счел возможным суммировать сроки лишения прав за пьяное вождение
Фото: Emanuel M Schwermer/Getty Images

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ (КС) подтвердил правомерность суммирования сроков лишения прав за каждый случай вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Определение КС вынесено по запросу Железнодорожного районного суда города Рязани о проверке конституционности части 3 статьи 32.7 КоАП РФ об исчислении срока лишения специального права.

Суд Рязани рассматривает уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД. В 2013 году его несколько раз подряд лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В итоге общий срок всех назначенных ему наказаний составил 7,5 лет и истек в июле 2020 года. В сентябре 2020 года он вновь сел за руль в нетрезвом виде, и, поскольку еще не прошел год с момента окончания исполнения наказания за аналогичные правонарушения, его обвинили по статье УК РФ "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Районный суд решил, что в данном уголовном деле подлежит применению часть 3 статьи 32.7 КоАП РФ, но усомнился в ее конституционности.

"По мнению суда, конституционный дефект состоит в том, что КоАП РФ предусматривает только полное сложение сроков лишения права управления транспортным средством, что порождает для правонарушителя чрезмерно суровые правовые последствия", - следует из пресс-релиза.

КС в своем решении отметил, что правила КоАП РФ, предусматривающие, что при совершении двух и более административных правонарушений в сфере дорожного движения санкция в виде лишение прав назначается за каждое из них и складывается целиком. По мнению КС это исключают формальность характера данного наказания и произвол в определении окончательного срока лишения прав.

Конституция не предполагает, что КоАП РФ должен содержать такие же правила о наказаниях, как и УК РФ, или не строже, чем в УК РФ, подчеркнул суд. При этом КС отметил, что административная ответственность отличается своими последствиями от уголовной.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые повторно привлекаются к уголовной ответственности за езду в нетрезвом состоянии. Авторы поправок предлагают увеличить максимальное наказание для водителя с двух до трех лет лишения свободы, если он уже имеет судимость за "пьяное" ДТП с серьезными последствиями, но был снова уличен в пьяном вождении.

Также предлагается ввести штрафы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до трех лет и установить возможность ограничения свободы и принудительных работ на срок до трех лет. При этом вместе с любым наказанием суд сможет дополнительно запрещать осужденному садиться за руль или работать водителем на срок до шести лет.

Конституционный суд

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