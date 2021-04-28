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В Ярославле и области проверили несколько "заминированных" школ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Полиция 28 апреля провела проверки в школах Ярославского района и Ярославля после ложных сообщений о минировании. Об этом "Интерфаксу" сообщили в департаменте образования правительства региона.

В ведомстве отметили, что после звонков о минировании были эвакуированы одна школа в Ярославле и несколько школ в Ярославском районе. Полиция не обнаружила взрывчатых веществ в зданиях.

Ученики продолжили занятия после проведения проверок.

Также 28 апреля поступило несколько сообщений о заложенных бомбах в шести детских садах Ростова-на-Дону. Дети и сотрудники учреждений были эвакуированы.

Ярославль Ярославская область Ярославский район

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