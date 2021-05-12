Пользователя соцсети задержали за попытку проверить бдительность спецслужб

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Крыму задержан мужчина, который в соцсети сообщил о подготовке взрыва в школе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

На допросе задержанный сказал, что хотел проверить работу спецслужб, добавил собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. Погибли девять человек, в том числе семь детей, еще два десятка человек были ранены. Галявиева задержали.

После этого в Госдуме предложили создать систему мониторинга соцсетей для выявления намерений совершить теракт или устроить стрельбу, а спикер палаты Вячеслав Володин предложил запретить анонимность в интернете.