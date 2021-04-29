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Рогозин сообщил о планах достроить космический центр в Филях в 2022 году

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Национальный космический центр (НКЦ) рядом с ракетным заводом в Филях планируется достроить в 2022 году, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в твиттере.

По его словам, центр площадью 250 тыс. метров обеспечит рабочими местами 20 тыс. инженеров и конструкторов.

Также Рогозин поделился с подписчиками видео, демонстрирующим строительство Национального космического центра в Филях.

Космический центр ориентировочной стоимостью 25 млрд рублей будет построен за счет средств бюджета Москвы. Высота башни будет достигать 248 метров. Помимо штаб-квартиры "Роскосмоса" здесь расположится технопарк с предприятиями авиационной и космической промышленности. В 2019 году президент РФ Владимир Путин ознакомился с планом создания НКЦ и поддержал проект.

Роскосмос Дмитрий Рогозин Национальный космический центр

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