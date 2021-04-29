Рогозин сообщил о планах достроить космический центр в Филях в 2022 году

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Национальный космический центр (НКЦ) рядом с ракетным заводом в Филях планируется достроить в 2022 году, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в твиттере.

По его словам, центр площадью 250 тыс. метров обеспечит рабочими местами 20 тыс. инженеров и конструкторов.

Также Рогозин поделился с подписчиками видео, демонстрирующим строительство Национального космического центра в Филях.

Строительство Национального космического центра рядом с ракетным заводом Центра Хруничева. Фили, Москва. Новая станция метро, мосты через Москва-реку.

Полезная площадь 250000 м². Рабочие места для 20 тыс. инженеров и конструкторов Роскосмоса.

Окончание строительства 2022 год. pic.twitter.com/rLgpbsjuWa — РОГОЗИН (@Rogozin) April 28, 2021

Космический центр ориентировочной стоимостью 25 млрд рублей будет построен за счет средств бюджета Москвы. Высота башни будет достигать 248 метров. Помимо штаб-квартиры "Роскосмоса" здесь расположится технопарк с предприятиями авиационной и космической промышленности. В 2019 году президент РФ Владимир Путин ознакомился с планом создания НКЦ и поддержал проект.