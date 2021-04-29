В Ставрополье после засухи стали активно опустыниваться сельхозземли

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Аграрии Ставропольского края столкнулись с проблемой опустынивания сельскохозяйственных земель после засухи в 2020 году, для ее решения планируют проводить фитомелиорацию. Об этом сообщил и.о. министра сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

"Проблема опустынивания понятна всем южным регионам России, она приводит к потере урожая и ежегодным финансовым убыткам, только на Ставрополье - в размере 1-1,5 млрд рублей", - написал он на своей странице в инстаграме.

Он отметил, что специалисты зафиксировали в регионе интенсивное открытие песков на площади 50 тыс. га. "Засушливое лето 2020 года и последующая ветреная осень стали для края лакмусовой бумажкой, вскрывшей эту проблему. Мы понимаем, что если не предпринять никаких мер, 50 тыс. га могут потенциально превратиться в 400 тыс. га. Необходимо проводить мероприятия по фито- и лесомелиорации, и наши аграрии готовы включиться в эту работу", - пояснил Ситников.

Он пояснил, что затраты сельхозпроизводителей на борьбу с опустыниванием земель в наиболее проблемных округах Ставрополья могут достигнуть 1,8 млрд рублей.

Ситников отметил, что некоторые сельхозтоваропроизводители уже занимаются борьбой с опустыниванием, но расходы достаточно велики, и власти должны поддержать их с помощью субсидирования.

"По предварительным оценкам, затраты на фитомелиорацию составят порядка 35 тыс. рублей на 1 га с учетом проектирования. Соответственно, общие затраты сельхозпредприятий в проблемных округах составят 1,8 млрд рублей. При условии возмещения государством 50% затрат необходимо заложить в бюджет 900 млн рублей", - уточнил глава краевого Минсельхоза.

По его словам, возмещение половины затрат аграриев – наиболее эффективный вариант решения проблемы опустынивания. Соответствующие предложения власти региона направили в федеральный центр. Кроме того, сейчас ведется разработка нормативно-правовых актов Ставропольского края по субсидированию фито- лесомелиоративных мероприятий.

В Ставропольском крае, аграрный комплекс которого в прошлом году значительно пострадал из-за заморозков и засухи, в нынешнем году озимыми культурами засеяно более 2 млн га, которые дали всходы практически на всей посевной площади. В настоящее время в регионе ведется сев ранних яровых культур, уже засеяна половина площадей.