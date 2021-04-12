В РФ из-за затяжной весны посеяли яровых на 4 млн га меньше

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Затяжная весна задерживает сев яровых культур в РФ.

Как сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе, к 12 апреля посевные работы проведены на 1,2 млн га (2,4% от намеченного), что на 4,2 млн га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. В Южном федеральном округе засеяно 514,3 тыс. га (9,5% от намеченного), в Северо-Кавказском - 486,6 тыс. га (28,8%), в Северо-Западном - 3,4 тыс. га (0,8%), в Дальневосточном - 36,7 тыс. га (1,6%), в Центральном - 180,4 тыс. га (1,9%).

Яровые зерновые культуры посеяны на 822,3 тыс. га (2,8%, на 3,5 млн га в 2020 году). В частности, пшеница размещена на 47,7 тыс. га (0,4%, на 551,9 тыс. га), ячмень - на 345,6 тыс. га (4,5%, на 1,8 млн га), кукуруза на зерно - на 1,3 тыс. га (на 352,3 тыс. га в 2020 году).

Яровой рапс посеян на 1,5 тыс. га (на 48,9 тыс. га), подсолнечник – на 14,1 тыс. га (на 779,6 тыс. га).

Центр также сообщил, что посевы сахарной свеклы составили 86,9 тыс. га (8,2%, на 394,4 тыс. га).

Сельхозорганизации и фермеры посадили картофель на 6,6 тыс. га (2,3%, на 18,4 тыс. га), посеяли овощи на 19,6 тыс. га (10,3%, на 24,5 тыс. га).

Подкормка озимых зерновых проведена на 9,8 млн га, что составляет половину площади их сева. В прошлом году эта работа была проведена на 13,3 млн га.

По прогнозу Минсельхоза, посевная площадь в этом году будет увеличена на 600 тыс. га, до 80,5 млн га, из них 51,5 млн га займут яровые культуры.