Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:39Заразились
на 12.04В России 4 649 710+8 320В мире 136 046 624+690 739

В РФ из-за затяжной весны посеяли яровых на 4 млн га меньше

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Затяжная весна задерживает сев яровых культур в РФ.

Как сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе, к 12 апреля посевные работы проведены на 1,2 млн га (2,4% от намеченного), что на 4,2 млн га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. В Южном федеральном округе засеяно 514,3 тыс. га (9,5% от намеченного), в Северо-Кавказском - 486,6 тыс. га (28,8%), в Северо-Западном - 3,4 тыс. га (0,8%), в Дальневосточном - 36,7 тыс. га (1,6%), в Центральном - 180,4 тыс. га (1,9%).

Яровые зерновые культуры посеяны на 822,3 тыс. га (2,8%, на 3,5 млн га в 2020 году). В частности, пшеница размещена на 47,7 тыс. га (0,4%, на 551,9 тыс. га), ячмень - на 345,6 тыс. га (4,5%, на 1,8 млн га), кукуруза на зерно - на 1,3 тыс. га (на 352,3 тыс. га в 2020 году).

Яровой рапс посеян на 1,5 тыс. га (на 48,9 тыс. га), подсолнечник – на 14,1 тыс. га (на 779,6 тыс. га).

Центр также сообщил, что посевы сахарной свеклы составили 86,9 тыс. га (8,2%, на 394,4 тыс. га).

Сельхозорганизации и фермеры посадили картофель на 6,6 тыс. га (2,3%, на 18,4 тыс. га), посеяли овощи на 19,6 тыс. га (10,3%, на 24,5 тыс. га).

Подкормка озимых зерновых проведена на 9,8 млн га, что составляет половину площади их сева. В прошлом году эта работа была проведена на 13,3 млн га.

По прогнозу Минсельхоза, посевная площадь в этом году будет увеличена на 600 тыс. га, до 80,5 млн га, из них 51,5 млн га займут яровые культуры.

Минсельхоз

Новости по теме

Новости

Аналитики сообщили об обвале цен на подсолнечное масло

Аналитики сообщили об обвале цен на подсолнечное масло

ЦБ хочет изменить схему возврата переведенных без согласия клиентов средств

Подразделение Mazda в России увеличило прибыль в 2,7 раза

Дольщик я или право имею?

Дольщик я или право имею?

В Госдуму внесут законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

В Госдуму внесут законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Х5 вышла в сегмент "темной кухни", купив компанию "Много лосося"

Ведомства до конца апреля согласуют список проектов под деньги ФНБ

Segezha задумала привлечь от 30 млрд рублей в результате IPO на "Мосбирже"

Ozon планирует получить банковскую лицензию

Ozon планирует получить банковскую лицензию

Fitch подтвердило рейтинги Москвы и Санкт-Петербурга

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');