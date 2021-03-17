Минсельхоз заявил, что состояние посевов озимых в РФ хуже прошлогоднего

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Состояние посевов озимых культур в РФ в этом году хуже прошлогоднего. Исходя из данных региональных органов управления АПК, на которые ссылается Минсельхоз, в неудовлетворительном состоянии находится почти четверть посевов. Но ситуация может улучшиться после схода снега, считают в ведомстве.

"По данным региональных органов управления АПК, в настоящее время в хорошем и удовлетворительном состоянии находится порядка 76,5% посевов, что несколько ниже прошлогоднего уровня", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, напомнив, что под урожай этого года озимые были посеяны на 19,4 млн га.

"На ситуацию повлияли неблагоприятные погодные условия осенью прошлого года – в частности, недостаток влаги в почве, – пояснили в ведомстве. – При этом по состоянию на 17 марта информация о гибели озимых культур отсутствует, эти посевы могут в дальнейшем дать всходы после схода снежного покрова".

В рамках постоянного мониторинга состояния озимых Минсельхоз планирует к концу текущей недели завершить очередную комплексную оценку. Окончательный прогноз состояния озимых будет дан после начала активной вегетации растений в середине апреля.

Оценка Росгидромета

Между тем оценки Росгидромета оптимистичнее. Если в начале декабря 2020 года ведомство сообщало, что в неудовлетворительном состоянии находится 22% озимых, то на пресс-конференции в начале марта научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд заявил, что зима положительно повлияла на состояние озимых: доля посевов, находящихся в плохом состоянии, снизилась до 7-9%.

В прошлом году доля изреженных и невзошедших озимых посевов составляла 3,4%, напомнил он.