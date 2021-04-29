Петербургскому фигуранту дела "Сети" Бояршинову смягчили наказание

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд изменил приговор одному из петербургских фигурантов так называемого дела "Сети" Юлию Бояршинову, осужденному на 5,5 года колонии общего режима.

"Апелляционный военный суд только что снизил срок Юлию Бояршинову – до пяти лет трех месяцев", - сообщил "Интерфаксу" адвокат правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов, защищающий другого фигуранта – Виктора Филинкова.

Филинкову, осужденному ранее на 7 лет колонии общего режима, оставили приговор без изменений.

22 июня 2020 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал программиста Филинкова и промышленного альпиниста Бояршинова виновными в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Сеть". Суд также установил виновность Бояршинова в незаконном хранении взрывчатых веществ. Фигуранты получили 7 лет и 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Их защитники обжаловали это решение.

После решения апелляции измененный приговор вступил в силу и подлежит исполнению.

Бояршинов признан виновным в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК РФ), Филинков – в участии в террористическом сообществе.

Дело "Сети"

Согласно фабуле дела, в 2016 году другой фигуранта дела – Дмитрий Пчелинцев – объединил в террористическое сообщество "Сеть" единомышленников из нескольких групп в других регионах России. Как сообщалось, объединил на основе устава, разработанного им и неустановленным лицом с позывным "Тимофей".

Целью сообщества было насильственное изменение конституционного строя в РФ. Способ достижения цели – террористическая деятельность в отношении представителей правоохранительных органов и органов власти "с целью дестабилизации обстановки и оказания влияния на принятие ими решений".

В свою очередь, Филинков и Бояршинов, по версии следствия, входили в петербургские ячейки "Сети" – "Марсово поле" и "Иордан" ("СПб-1") в качестве сапера и связиста соответственно.

Обоих фигурантов задержали в 2018 году. Бояршинов вину признал. Филинков изначально также дал признательные показания, но позже отказался от своих слов, заявив, что его пытали сотрудники ФСБ.

Защита Филинкова в ходе судебного следствия доказывала, что доводы обвинения сфальсифицированы.

Основная группа фигурантов дела – семь человек – была приговорена в различным срокам лишения свободы в Пензе по приговору Приволжского окружного военного суда 10 февраля 2020 года. В частности, Дмитрий Пчелинцев получил 18 лет колонии строгого режима. Позднее приговор был оставлен без изменений в апелляционной и кассационной инстанциях.

Еще один фигурант из Петербурга – Игорь Шишкин – заключил досудебное соглашение и был приговорен к трем годам трем месяцам колонии общего режима.

Дело "Сети" получило общественный резонанс после заявлений нескольких фигурантов о пытках сотрудниками спецслужб.

В феврале 2020 года издание "Медуза" (включено в реестр иностранных СМИ, исполняющих функции иноагента) опубликовало расследование о возможной причастности ряда фигурантов дела, в том числе Пчелинцева, к убийству двух человек.