В Москве задержали больше 130 сторонников фигурантов дела "Сети"

Задержание участника митинга сотрудниками правоохранительных органов на Петровке Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник в отделы полиции были доставлены больше 130 человек, пытавшихся устроить пикеты в поддержку осужденных по делу "Сети" (запрещена в России) Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Как рассказал информированный источник "Интерфакса", их задержали в центре Москвы.

97 задержанных доставили в отделы в Центральном административном округе, еще сорок отвезли в отделы по Бутырскому и Останкинскому району, сказал собеседник агентства.

По его словам, на них составлено 108 протоколов по ч.5 и ч.8 ст.20.2 ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") КоАП РФ, а также 67 протоколов по ст. 3.18.1 ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы") КоАП г. Москвы.

Некоторых задержанных обязали явиться в ОМВД для дачи объяснений, с некоторыми провели профилактические беседы.

Пикеты в поддержку осужденных прошли на Лубянке и Петровке. Они не были согласованы и полиция их пресекла.

В Петербурге сторонники осужденных собрались у суда, где оглашался приговор. По версии полиции, они устроили митинг численностью примерно в сто человек. Задержали 27 протестующих, на них составили протоколы по статье КоАП о нарушении правил уличной акции.

Второй западный окружной военный суд 22 июня признал Филинкова и Бояршинова виновными в участии в террористической организации и приговорил их к семи и пяти с половиной годам в колонии общего режима. Адвокаты обоих осужденных обжалуют этот приговор.