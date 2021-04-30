В пресс-службе главы Коми депутата Михайлова обвинили в подлости

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Депутат Госсовета Коми от КПРФ Олег Михайлов опубликовал аудиозапись, на которой его нецензурно ругает и ему угрожает глава региона Владимир Уйба. Публикацию записи в пресс-службе Уйбы расценили как подлость со стороны депутата.

"Вчера состоялся ежегодный доклад главы республики Коми перед региональным Госсоветом. По регламенту лидеры фракций имеют возможность задать свои вопросы главе по содержанию доклада и прокомментировать его. Но Олег Алексеевич говорил совсем не об отчете. Он сразу же начал свое выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича", - заявил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы руководителя республики Евгений Ракин.

Он подчеркнул, что депутат оскорбил человека, "трижды награждённого Орденом мужества, заслуженного врача, медика, спасавшего жизни людей в горячих точках".

"Разумеется, молчать не значит стерпеть. Поэтому вполне ожидаемо, что уже за пределами зала Владимир Викторович подошел к Михайлову и потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает. Впрочем, реакция и поведение Олега Алексеевича вполне ожидаема - конечно же, он отказался отвечать за свои слова, более того, повел себя подло, тайком, исподтишка записал разговор и, испугавшись, быстро ретировался", - добавил Ракин.

В четверг в Госсовете Михайлов критиковал работу Уйбы на его нынешнем посту. Кроме того, он напомнил о выборах главы региона, в которых он сам хотел участвовать, но не был допущен, и раскритиковал чиновника за недопуск к выборам сильных кандидатов. Спикер отключил ему микрофон.

После заседания и перепалки с губернатором Михайлов сообщил, что его критическое выступление комиссия по регламенту и депутатской этике сочла нарушением и предложила лишить его слова на следующие два заседания.

В пятницу Михайлов сообщил "Интерфаксу", что готовит заявление в правоохранительные органы. Он также считает, что Уйба должен подать в отставку.

"Я считаю, что такой человек не может стоять во главе республики Коми. Так что в его случае правильным вариантом было бы тут же написать заявление об отставке", - подчеркнул Михайлов.

Депутат отметил, что не намерен продолжать общение с главой республики в целью разрешить конфликт. "Это его должна быть инициатива", - добавил он.

Владимир Уйба возглавил Коми 2 апреля 2020 года в статусе врио руководителя региона, а в сентябре выиграл выборы. До этого он занимал пост замминистра здравоохранения, а еще раньше - возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.