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Песков укорил депутата из Коми за запись "мужского разговора" с главой региона

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Жесткая риторика главы республики Коми Владимира Уйбы в отношении депутата Олега Михайлова может быть оправдана, если в его адрес прозвучали оскорбления, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не надо депутату просто записывать на магнитофон мужской разговор. Это был непубличный разговор. Это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил", - добавил Песков.

"Мы видели сообщения СМИ. Мы не знаем, какими словами озвучивал критику этот депутат. Поэтому, наверно, не зная точно, как критиковал действующего главу региона депутат, трудно оценивать реакцию", - сказал Песков журналистам, комментируя появившуюся в интернете запись со словами Уйбы в адрес Михайлова.

"Если имели место какие-то оскорбительные заявления, то жесткая риторика, наверное, оправдана", - добавил он.

Песков отметил, что "ничего противоправного совершено не было".

Ранее в СМИ появились сообщения, что депутат Госсовета республики Коми Олег Михайлов заявил об угрозах со стороны главы региона. По словам депутата, это произошло, после того, как он раскритиковал Уйбу на заседании парламента. В частности, Михайлов назвал главу региона трусом, потому что он не допустил к выборам независимых кандидатов.

Пескова спросили, считают ли в Кремле это достаточным поводом для публичных угроз и употребления нецензурных выражений.

"Он непублично матом, если я правильно помню, угрожал депутату", - ответил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков Коми Владимир Уйба

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