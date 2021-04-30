Годовая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО выросла почти в семь раз

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО в 2020 году выросла почти в семь раз и составила 742,8 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании снизилась на 34,8%, до 1,2 трлн рублей, операционная прибыль упала в 2,4 раза, до 165,1 млрд рублей.

В 2020 году "Сургутнефтегаз" получил прибыль от курсовых разниц в 609,3 млрд рублей против убытка в 360,9 млрд рублей по итогам 2019 года.

Прибыль компании до налогообложения подскочила в 6,7 раза, до 889,3 млрд рублей.