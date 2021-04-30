Кремль разрешил не строить стадион в Магасе

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Строительство стадиона на 15 тысяч мест в Магасе отменено, несмотря на президентское поручение, сказал премьер-министр республики Владимир Сластенин.

По его словам, контрольное управление президента России сняло с контроля поручение Владимира Путина о строительстве.

"Это решение было принято на основании позиции руководства республики, связанной с объективными обстоятельствами финансово-бюджетного характера и необходимостью переоценки приоритетов в социальной и хозяйственно-экономических сферах жизни региона", - объяснил премьер в региональном парламенте.

Он отметил, что появившееся ранее в СМИ сообщение о строительстве стадиона к 2024 году неактуально: в публикациях были представлены данные рамочного соглашения, подписанного до резолюции об отмене реализации проекта.

Вопрос о возведении стадиона с легкоатлетическим ядром в Магасе был рассмотрен Минспорта России в 2018 году по обращению властей республики, напомнил Сластенин. Разработанная и приложенная проектно-сметная документация при этом предусматривала финансирование свыше 15 млрд рублей.

Премьер добавил, что стадион "Екатеринбург Арена" вместимостью в 35 тысяч зрителей обошелся в 2017 году в 12,7 млрд рублей; "Казань Арена" на 45 тысяч зрителей - в 2014 году в 14,4 млрд рублей; московский "Стадион Спартак", построенный в 2014 году для 45 тысяч зрителей, стоил 14,5 млрд рублей. На комплекс "Мордовия Арена" 2017 года на более 45 тысяч зрителей было направлено 15,8 млрд рублей.

Ингушетия должна была обеспечить финансирование 30% строительных работ за счет собственных или привлеченных средств в размере 4,6 млрд рублей (а на момент заключения соглашения уровень собственных доходов Ингушетии не превышал 3 млрд рублей; в 2021 году - 4,8 млрд рублей) и определить источники финансирования его дальнейшего содержания - это свыше 100 млн рублей ежегодно на энергоресурсы, поддержание технического оборудования в надлежащем состоянии и прочее, отметил премьер.

"По причине сложной ситуации в финансовой сфере региона (кредиторская задолженность - 3,8 млрд рублей, бюджетные меры принуждения - 1,6 млрд рублей, дефицит бюджета - около 2 млрд рублей), а также отсутствия внебюджетных источников софинансирования (инвесторов), соблюдение данного условия не представлялось возможным ", - уточнил он.

Более того, даже при наличии необходимых средств условия применения мер бюджетного принуждения не допускают финансирования мероприятий, не относящихся к первоочередным расходам социального назначения, добавил Сластенин.

По его словам, в Кремле эти доводы признали обоснованными и сняли поручение с контроля.

В диалоге с депутатами глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что, несмотря на то что идея строительства столь крупного объекта и властями республики и населением в целом воспринимается позитивно, в нынешних обстоятельствах целесообразно сначала решить более насущные проблемы социального блока. Например, привести в нормативное состояние используемые жителями спортивные объекты.