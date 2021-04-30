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Глава Ингушетии отрицает планы ввести внешнее управление в республике

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сообщения СМИ о возможном введении внешней финансовой администрации в Ингушетии из-за долгов региона не соответствуют действительности, заявил в региональном парламенте глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Некомпетентные люди, подменяя понятия, стали говорить о введении внешней финансовой администрации. Еще раз поясню: в отношении республики ни о каком внешнем финансовом управлении речь не идет", - сказал он.

По его словам, решение о введении временной финансовой администрации может быть принято только Верховным Судом России в случае, если просроченная задолженность по долговым и бюджетным обязательствам региона превышает 30% объема собственных доходов.

У Ингушетии просроченные обязательства превышают только 10% суммы налоговых и неналоговых доходов, "поэтому правительством в соответствие с действующим законодательством заключено соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности", отметил Калиматов.

По его словам, положения этого соглашения фактически дублируют обязательства соглашений, которые регион ежегодно заключает с Минфином России, как высокодотационный субъект, начиная с 2018 года, и которые являются условием предоставления дотаций из федерального бюджета.

Новая управленческая команда приступила к работе в республике в середине 2019 года в крайне неблагоприятной бюджетной ситуации, имея почти 12 млрд рублей долговых обязательств, напомнил Калиматов. Из этой суммы 5,8 млрд рублей составляла кредиторская задолженность, которая сформировалась в период 2015 - 2019 годов, 4 млрд рублей - бюджетные меры принуждения, 2 млрд рублей - госдолг по бюджетным кредитам. Реальный дефицит бюджета складывался в размере свыше 2 млрд рублей.

"В первоочередном порядке была проведена работа с Минфином России по заключению соглашения, согласно которому выплаты по мерам бюджетного принуждения продлены на пять лет - по 778 млн рублей ежегодно. К настоящему времени уже осуществлён платеж за 2019-2021 годы в 2,3 млрд рублей, то сеть, осталось выплатить 1,6 млрд рублей в последующие два года", - сообщил руководитель субъекта.

Он добавил, что в республике проведена реструктуризация госдолга в размере 2 млрд рублей, предусматривающая продление срока его погашения до 2029 года равными долями. В рамках реструктуризации республика была освобождена от необходимости погашения в 2020 году задолженности по бюджетному кредиту в размере 225 млн рублей.

За счет финансовой поддержки в размере 1,3 млрд рублей, оказанной республике по поручению президента страны, в начале 2020 года регион в полном объеме ликвидировал задолженность по страховым взносам бюджетных организаций. Помощь из федерального бюджета позволила направить 423 млн рублей на погашение образовавшихся в прежние годы долги по социально значимым направлениям.

Махмуд-Али Калиматов Минфин Ингушетия

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