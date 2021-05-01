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Патриарх Кирилл призвал в дни Пасхи поддержать пострадавших от пандемии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в традиционном пасхальном послании второй год подряд затрагивает тему пандемии коронавируса и напоминает о важности поддерживать тех, кто от нее пострадал.

"В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдем равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе", - говорится в патриаршем послании, опубликованном на сайте РПЦ.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что пасхальное торжество, преодолевая национальные и государственные границы, духовно объединяет миллионы христиан в разных странах. Он также напомнил, что совсем недавно из-за эпидемических мер многие не могли посещать службы.

"Приобретенный нами опыт показал, сколь важно ценить и использовать любую возможность для того, чтобы участвовать в совместной молитве, в богослужениях и святых таинствах, наипаче же - в Божественной евхаристии, которая соединяет нас со Христом и друг с другом", - пишет, обращаясь к верующим, патриарх Кирилл.

В этом году православная Пасха выпадает на 2 мая.

патриарх Кирилл

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