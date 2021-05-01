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Более двух тысяч человек застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды

Более двух тысяч человек застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи в ночь на субботу не смог принять более двух десятков рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, вылета ожидают более двух тысяч пассажиров, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Низкая облачность в районе аэропорта с 21:00 мск пятницы не позволяла экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы, всего 21 рейс этой ночью не смог прибыть в пункт назначения", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что вылета в Сочи из других аэропортов ожидают 22 рейса. "Часть воздушных судов находится в пунктах вылета. Аэропорт Сочи максимально усилился и готов к обслуживанию с высокой нагрузкой, чтобы выйти в расписание", - сообщает пресс-служба.

По данным на 9:00 субботы по московскому времени аэропорт Сочи возобновил прием воздушных судов. Видимость в районе аэродрома улучшилась.

В связи с изменениями в расписании аэропорт рекомендует уточнять время прибытия и вылета рейсов на онлайн табло и в авиакомпаниях.

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