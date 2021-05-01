Аэропорт Сочи восстановил штатную работу

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Сочи к вечеру субботы восстановил штатную работу и расписание полетов после массовых задержек авиарейсов, вызванных сложными метеоусловиями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани.

"Практически все задержанные рейсы вернулись в Сочи и обслужены. Единственный рейс авиакомпании "Ютэйр" пока находится на запасном аэродроме в Минводах с 44 пассажирами", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, аэропорт Сочи в ночь на субботу не смог принять более двух десятков рейсов. Низкая облачность в районе аэропорта не позволяла экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, и было принято решение уйти на запасные аэродромы. Всего за ночь в пункт назначения не смог прибыть 21 рейс.

В результате в утренние часы в аэровокзале скопились более 2 тыс. пассажиров, ожидавших вылета.