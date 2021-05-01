Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
на 01.05В России 4 814 558+9 270В мире 151 399 480+879 014

Трое из шести пропавших в Кольском заливе рыбаков погибли

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела трех из шести пропавших в Кольском заливе (Мурманская область) рыбаков, сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР в субботу.

"По предварительной информации, 1 мая 2021 года в районе села Териберка Кольского района Мурманской области три маломерных судна с рыбаками вышло в акваторию Баренцева моря, после чего поступила информация о том, что при возвращении с рыбалки судна потеряли ход, попав в шторм. В результате произошедшего трое погибли, поиски еще троих продолжаются", - говорится в сообщении.

По факту ЧП ведомство проводит проверку.

Как сообщалось, информация о том, что в районе села Териберка Кольского района предположительно потеряли ход при возвращении с рыбалки три маломерных судна с шестью рыбаками, поступила в экстренные службы в 15:30 мск. Связь с рыбаками отсутствовала.

В поисках задействованы спасательное судно и вертолет.

Мурманская область

Новости

Опрос показал намерение 15% россиян пойти на пасхальную службу

Опрос показал намерение 15% россиян пойти на пасхальную службу

Что произошло за день: суббота, 1 мая

Пострадавших в ДТП на Ставрополье шестерых детей и взрослого доставят в Москву

Самолет ВВС США провел разведку вблизи Камчатки

Задержаны участники ДТП на Ставрополье, приведшего к гибели детей

Задержаны участники ДТП на Ставрополье, приведшего к гибели детей

В Москве прирост случаев COVID-19 за сутки снова превысил три тысячи

В Москве прирост случаев COVID-19 за сутки снова превысил три тысячи

Более двух тысяч человек застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды

Более двух тысяч человек застряли в аэропорту Сочи из-за непогоды

Рабочая неделя половины россиян оказалась дольше 40 часов

Что случилось этой ночью: суббота, 1 мая

Врач сообщил о тяжелом состоянии шести пострадавших в ДТП на Ставрополье

Врач сообщил о тяжелом состоянии шести пострадавших в ДТП на Ставрополье
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');