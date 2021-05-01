Трое из шести пропавших в Кольском заливе рыбаков погибли

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела трех из шести пропавших в Кольском заливе (Мурманская область) рыбаков, сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР в субботу.

"По предварительной информации, 1 мая 2021 года в районе села Териберка Кольского района Мурманской области три маломерных судна с рыбаками вышло в акваторию Баренцева моря, после чего поступила информация о том, что при возвращении с рыбалки судна потеряли ход, попав в шторм. В результате произошедшего трое погибли, поиски еще троих продолжаются", - говорится в сообщении.

По факту ЧП ведомство проводит проверку.

Как сообщалось, информация о том, что в районе села Териберка Кольского района предположительно потеряли ход при возвращении с рыбалки три маломерных судна с шестью рыбаками, поступила в экстренные службы в 15:30 мск. Связь с рыбаками отсутствовала.

В поисках задействованы спасательное судно и вертолет.