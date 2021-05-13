Ученые впервые применили беспилотник для учета тюленей на Дальнем Востоке

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Специалисты впервые использовали коптер для учета ларг в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье, результаты показали, что популяция стабильна, сообщила в четверг пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

"Раньше для таких исследований применялся метод лодочного учета, когда к лежбищам нерп подходили на катерах и считали животных, находясь в значительном отдалении от берега. Коптер позволяет довольно близко подобраться к животным, не беспокоя их, и получить более точные цифры", - говорится в сообщении.

Учет с использованием беспилотника позволяет получить более точные данные, охватить за один раз большие площади и единоразово посчитать. Без коптера присутствовала опасность ошибки, например, из-за рельефа лежбищ, где большие камни могли скрывать животных.

Ларг считали на островах архипелага Римского-Корсакова, где животные сейчас скопились перед сезонной миграцией. Подсчет проводился с фотографий, полученных при помощи коптера. На участке специалисты насчитали 2 тыс. 340 ларг.

Ларга, или пятнистая нерпа - постоянный обитатель залива Петра Великого. В летние месяцы здесь остается лишь малая часть, так как более 80% мигрируют как на север (Сахалин), так и на юг (Корейский полуостров). Все мигрирующие тюлени возвращаются размножаться на острова залива Петра Великого.

Дальневосточный морской заповедник находится на юге Приморского края. Он создан 40 лет назад для того, чтобы сохранить уникальные природные комплексы залива Петра Великого - самой южной, наиболее тепловодной и богатой по биологическому разнообразию прибрежной морской акватории России. Это единственный в России заповедник, 98% площади которого - это акватория. В нем обитает более пяти тысяч видов растений и животных. В сентябре 2003 года программой ЮНЕСКО "Человек и биосфера" ему присвоен международный статус - биосферный.