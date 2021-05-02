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Что произошло за день: воскресенье, 2 мая

Арест предполагаемого виновника смертельного ДТП на Ставрополье, возвращение Crew Dragon-1 с МКС, досрочная победа "Интера" в чемпионате Италии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На Ставрополье арестован подозреваемый по делу о гибели детей в ДТП. Водителю легкового автомобиля, который, предположительно, спровоцировал аварию, пока не предъявлено обвинение. Между тем водителю микроавтобуса, в котором находились дети, продлен срок задержания, о чем просила его защита.

- Запасы газа в хранилищах Европы сократились впервые в апреле. На 31 марта уровень запасов был 30,06%, а на 30 апреля - 29,91%. Это связано с тем, что в апреле из-за холодной погоды возобновился активный отбор газа из хранилищ.

- В России зарегистрированы еще 8 697 случаев COVID-19. Выздоровели 7 339 человек, умерли 342 человека. В Москве прирост составил 2 699 случаев заражения.

- Спускаемый аппарат Crew Dragon-1 успешно приводнился в Мексиканском заливе. С МКС вернулись астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи.

- "Интер" стал чемпионом Италии после девяти подряд триумфов "Ювентуса". Клуб досрочно выиграл чемпионат после того, как "Аталанта", претендовавшая на первое место, потеряла очки в гостевом матче с "Сассуоло" (1:1).

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