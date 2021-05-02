Площадь пожара на заброшенных дачах под Курганом достигла 1,5 тыс. кв. м

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Площадь пожара в садовом товариществе под Курганом составила 1,5 тыс. кв. м, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС по региону.

По данным ведомства, горят заброшенные дачные дома в СНТ "КМЗ-4" и сухая трава. Отмечается, что распространению огня способствуют сильные порывы ветра, достигающие 19 м/с.

В тушении пожара задействованы 79 человек и 26 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Уточняется, что в связи с сильным задымлением движение по шоссе Тюнина перекрыто до полной ликвидации пожара.

Как отметили в пресс-службе, в настоящий момент рассматривается вопрос о привлечении вертолета Ми-8 МЧС РФ, находящегося на территории Курганской области в майские праздники для оказания помощи в тушении ландшафтных пожаров.

В пригороде Кургана объявлен повышенный ранг пожара.