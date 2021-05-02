Под Курганом потушили пожар в садовом товариществе

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Пожар в садовом товариществе под Курганом ликвидирован, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону. Отмечается, что проезд на шоссе Тюнина открыт.

В 18:13 по местному времени пожарные локализовали возгорание на площади 9 га.

Как сообщалось, заброшенные дачные участки и садовые постройки загорелись на шоссе Тюнина в воскресенье. Рядом с местом происшествия находится строительный рынок и действующее садовое общество. Пожару был присвоен максимальный ранг опасности.

По уточненной информации пресс-службы ГУ МЧС России, в его тушении задействовали 111 человек и 45 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что ликвидация открытого горения была объявлена в 19:32 по местному времени (17:32 по Москве).

В связи с сильным задымлением движение по шоссе Тюнина было перекрыто. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, возгорание произошло по вине нетрезвых жителей, которые подожгли сухую траву.