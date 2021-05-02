На заброшенных дачах в Кургане произошел пожар

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Заброшенные дачные участки и садовые постройки загорелись на шоссе Тюнина в Кургане, пожару присвоен максимальный ранг опасности, сообщает в воскресенье пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что рядом с местом происшествия находится строительный рынок.

На данный момент с огнем борются 41 человек и десять единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе, по предварительным данным, "очередное возгорание случилось по вине нетрезвых жителей, которые подожгли сухую траву".

В пресс-службе МЧС по региону сказали "Интерфаксу", что площадь пожара и дополнительная информация о нем устанавливаются.

Накануне в поселке Северный в Кургане сгорели семь частных жилых домов и дворовых построек. Площадь пожара составила 1,7 тыс. кв. метров. В его ликвидации задействовали 99 человек и 32 единицы техники. Погибших и раненых нет.