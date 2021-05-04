Глава Минздрава РФ заявил, что решения по COVID-ограничениям должны принимать в регионах

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко охарактеризовал как напряженную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России и подчеркнул, что смягчение ограничительных мер возможно лишь с учетом эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной, поэтому решения относительно смягчения ограничительных мер должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической обстановки в регионе", - сказал Мурашко, слова которого приводятся на сайте Минздрава РФ.

По его словам, "важно продолжить работу по формированию коллективного иммунитета к возбудителю, активно развивать вакцинацию граждан с обязательным акцентом на группы высокого риска осложненного течения COVID-19".

Приоритет при вакцинации должен отдаваться пожилым гражданам и пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

"Необходимо сделать процесс вакцинации максимально удобным для этих групп населения. Например, следует проводить вакцинацию перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения. Вакцинация при этом должна быть добровольной и обеспечивать преемственность - через три недели после первой прививки в стационаре пациент должен быть приглашен для получения второй инъекции в амбулаторном звене по месту жительства", - добавил глава Минздрава РФ.