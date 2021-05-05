Хабаровская компания выплатит по миллиону семьям погибших в ДТП с автобусом

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Семьи погибших пассажиров автобуса Хабаровск - Советская Гавань, попавших в аварию в ночь на 1 мая, получат 1 миллион рублей в качестве компенсации, сообщил директор компании "Пять звезд" Юрий Васильев.

"Мы будем платить из своих денег. Я думаю, что по миллиону родственникам погибших будет выплачено", - сказал Васильев в среду в эфире телеканала "Губерния".

Он также добавил, что денежную компенсацию получат и пострадавшие в ДТП. Размер компенсации он не озвучил, но заметил, что сумма будет зависеть от степени тяжести травм.

Помимо этого, миллион рублей семьям погибших пассажиров выплатит правительство Хабаровского края, как ранее сообщала пресс-служба региональной администрации. Для пострадавших предусмотрены компенсации от 200 до 400 тысяч рублей.

В аварии пассажирского автобуса, принадлежащего компании "Пять звезд" в ночь 1 мая погибли трое пассажирок, одной из них было 17 лет. Травмы получили 10 человек, среди которых двое детей. Некоторым людям понадобилась эвакуация в Хабаровск, несколько пассажиров прооперированы.

По словам Васильева, те пассажиры, которые во время аварии были пристегнуты, не пострадали.

"Усиливаем контроль над вот этой ситуацией. Как мне рассказывает инженер по безопасности, который там (на месте аварии - ИФ) присутствовал, что те люди, которые были пристегнуты – они отделались легкими царапинами, там никаких нет проблем. Кто пренебрег этим правилом – к сожалению..." - сказал Васильев.

При этом он пояснил, что контролеры, проверяющие автобус перед выпуском в рейс, всегда проверяют, пристегнуты ли пассажиры. Кто осуществляет этот контроль во время движения автобуса, директор компании-перевозчика не смог объяснить.

Как сообщалось, по информации директора компании "Пять звезд", которая была опубликована на странице перевозчика в социальной сети, к аварии привел тот факт, что водитель автобуса уснул за рулем.

Авария произошла в ночь на 1 мая в 140 км от поселка Лидога трассы Лидога - Ванино. Пассажирский автобус выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. В момент ДТП в автобусе находились 34 человека: 2 водителя и 32 пассажира.

Как показало медицинское освидетельствование, оба водителя были трезвыми. Тот, кто вел автобус, был задержан. В компании "Пять звезд" он работал около пяти лет. Ранее в ГИБДД сообщали, что его общий стаж вождения – 10 лет. Возраст водителя – 31 год.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)".

Расследование было передано в Главное следственное управление СК России.