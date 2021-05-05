Что произошло за день: среда, 5 мая

Перспективы возобновления перелетов из России в Турцию и законопроект, запрещающий отрицать роль СССР в завершении войны

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете публичного отрицания роли СССР в освобождении Европы. Также предлагается установить наказание за отождествление решений руководства СССР и нацистской Германии.

- Источник сообщил, что Россия может возобновить авиасообщение с Турцией уже летом. По его словам, решение может быть принято после отмены локдауна в Турции. В среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID-19 и поставки "Спутника V".

- Суд рассмотрит иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову 27 мая. Это уже второй иск оппозиционера к пресс-секретарю президента РФ, связанный с заявлениями последнего о возможном сотрудничестве Навального с западными спецслужбами.

- Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая. За продлением визы могут обращаться россияне, у которых уже была испанская виза со сроком действия не менее одного года. Приоритет будет предоставляться владельцам предыдущих виз на два, три года или пять лет, а также родственникам граждан ЕС и собственникам.

- "Вектор" проверит возможность трехкратного введения "ЭпиВакКороны" для усиления иммунитета к коронавирусу.

- В России выявили еще 7 975 случаев COVID-19 за сутки. На Москву пришлись 2 432 новых случая заражения. Умерли 360 пациентов, выписаны по выздоровлении 7 506 пациентов.

- В Москве смонтированы конструкции самого длинного эскалатора метро. Он будет установлен на станции Большой кольцевой линии "Марьина Роща", которую планируется достроить в 2022 году.

- В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы. В тренировке были задействованы 23 вертолета и 53 самолета.