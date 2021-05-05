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Найдено тело шестого пропавшего в Баренцевом море 1 мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС нашли тело последнего из шести рыбаков, которые пропали во время шторма 1 мая в Баренцевом море. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте. Причину смерти всех шестерых установит судмедэкспертиза.

В ГУ МЧС по Мурманской области отметили, что спасатели за время всей операции обследовали 147 км береговой линии и более 134 квадратных километра водной акватории.

1 мая три маломерных судна с шестью рыбаками потеряли ход, попав в шторм в районе села Териберка. В тот же день спасатели обнаружили тела троих, позже были найдены еще двое погибших.

МЧС Териберка Баренцево море МЧС СКР

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