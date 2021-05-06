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В Хабаровске восстановили участок набережной, поврежденный ледоходом

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Хабаровске завершились работы по восстановлению ограждения на набережной реки Амур в центре города, которая была повреждена ледоходом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Пешеходная зона набережной им. Невельского (...) приведена в первоначальное состояние. Жители и гости Хабаровска могут безопасно гулять по набережной Амура", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 апреля огромные глыбы льда во время ледохода на Амуре вышли на берег в районе Утеса на городской набережной в Хабаровске. Железобетонное ограждение не выдержало их напора. Никто из очевидцев не пострадал.

Прокуратура Хабаровского края начала проверку случившегося, с целью выяснить располагали власти гидрологическими прогнозами и информацией о возможности наплыва льда, а также приняли ли они необходимые меры.

Хабаровск Амур

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