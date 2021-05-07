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РФ и Япония совместно разработали экспресс-тест на коронавирус

Он применяется в московских аэропортах, а также для тестирования российских футболистов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Экспресс-тест на коронавирус, совместно разработанный Россией и Японией, применяется в трех крупнейших московских аэропортах, а также для тестирования футболистов Российской футбольной премьер-лиги, сообщил посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

"В качестве яркого примера японо-российского сотрудничества в борьбе с пандемией можно назвать совместную разработку экспресс-теста на коронавирус нового типа", - сказал Кодзуки в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что этот проект был осуществлен в рамках Плана сотрудничества из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Синдзо Абэ президенту Владимиру Путину в мае 2016 года, одним из важнейших направлений которого является медицина.

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Экспресс-тест на коронавирус был разработал в марте 2020 года совместным российско-японским предприятием "Эвотек-Мирай Геномикс", напомнил посол.

"Разработка "Эвотек-Мирай Геномикс" представляет собой высокоточную, быструю и мобильную систему тестирования, которая используется с августа прошлого года во всех трех крупных международных аэропортах Москвы ("Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово"). Она также широко применяется сегодня российскими компаниями, стремящимися обеспечить безопасность своего персонала, в том числе сотрудников, работающих посменно", - сообщил Кодзуки.

"С помощью данного экспресс-анализа осуществляется, в том числе, тестирование футболистов российской Премьер-лиги и персонала футбольных клубов. Таким образом, он вносит большой вклад в борьбу с пандемией", - добавил он.

Полный текст интервью посла Японии в России будет опубликован на сайте "Интерфакса" в пятницу, 7 мая, в 11:00.

Россия Япония коронавирус

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