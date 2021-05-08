Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:47Заразились
на 08.05В России 4 871 843+8 329В мире 156 901 680+831 324

В Японии впервые с января за сутки выявили более 7 тыс. случаев COVID

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Медицинские службы Японии впервые с середины января диагностировали за сутки свыше семи тысяч случаев коронавируса COVID-19, число заразившихся составило 7 249, сообщил телеканал NHK.

Также за сутки скончались 85 человек, инфицированных вирусом.

Больше всего случаев зарегистрировали в Токио - 1 121, на втором месте Осака с 1 021, на третьем префектура Канагава - 303. При этом, отмечает газета, суточные показатели заболеваемости оказались рекордными в 13 из 47 префектур Японии.

За время пандемии в Японии выявили более 635 тыс. случаев болезни и 10,8 тыс. летальных исходов, отмечают местные СМИ.

Между тем, накануне власти с целью замедлить распространение вируса решили продлить режим ЧС в районе Токио и Осаки - до конца апреля. В частности, ресторанам запрещают продавать алкоголь, крупные торговые точки не работают, а значимые мероприятия проходят без участия зрителей.

Под ограничения также попали префектуры Киото и Хёго, а затем список префектур, где действуют ограничения, пополнили Айти и Фукуока.

В правительстве отмечали, что при определенных обстоятельствах некоторые из ограничений могут быть ослаблены.

Хроника коронавируса. Май.

8
Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.5 мая. Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия.5 мая. Тестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-Ланка.4 мая. Активист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемией.3 мая. Школы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.2 мая. В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человек.1 мая. Швейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условиях.1 мая. Тайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого.
Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.
Хроника 09 января 2020 года – 08 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Япония Коронавирус

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать по одному дипломату РФ

Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать по одному дипломату РФ

Белый дом признал, что десятки граждан пострадали от "гаванского синдрома"

Белый дом признал, что десятки граждан пострадали от "гаванского синдрома"
Пандемия коронавируса

ЕС заключил контракт на поставки еще 1,8 млрд доз вакцин BioNTech-Pfizer

США высадили в Эстонии воздушный десант в рамках учений в Европе

Что случилось этой ночью: суббота, 8 мая

WSJ сообщила о просьбах союзников США отложить вывод войск из Афганистана

WSJ сообщила о просьбах союзников США отложить вывод войск из Афганистана
Пандемия коронавируса

Глава ЕК призвала США увеличить экспорт вакцин, а не отменять патенты

Более 200 человек пострадали в столкновениях в восточном Иерусалиме

Более 200 человек пострадали в столкновениях в восточном Иерусалиме

Столкновения палестинцев с полицией произошли на Храмовой горе в Иерусалиме

Псаки заявила, что США не хотят новых санкций против России

Псаки заявила, что США не хотят новых санкций против России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');