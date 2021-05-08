В Японии впервые с января за сутки выявили более 7 тыс. случаев COVID

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Медицинские службы Японии впервые с середины января диагностировали за сутки свыше семи тысяч случаев коронавируса COVID-19, число заразившихся составило 7 249, сообщил телеканал NHK.

Также за сутки скончались 85 человек, инфицированных вирусом.

Больше всего случаев зарегистрировали в Токио - 1 121, на втором месте Осака с 1 021, на третьем префектура Канагава - 303. При этом, отмечает газета, суточные показатели заболеваемости оказались рекордными в 13 из 47 префектур Японии.

За время пандемии в Японии выявили более 635 тыс. случаев болезни и 10,8 тыс. летальных исходов, отмечают местные СМИ.

Между тем, накануне власти с целью замедлить распространение вируса решили продлить режим ЧС в районе Токио и Осаки - до конца апреля. В частности, ресторанам запрещают продавать алкоголь, крупные торговые точки не работают, а значимые мероприятия проходят без участия зрителей.

Под ограничения также попали префектуры Киото и Хёго, а затем список префектур, где действуют ограничения, пополнили Айти и Фукуока.

В правительстве отмечали, что при определенных обстоятельствах некоторые из ограничений могут быть ослаблены.