Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:47Заразились
на 08.05В России 4 871 843+8 329В мире 156 901 680+831 324

Сирийские военные отразили нападение двух десятков боевиков в Идлибе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Военные правительственных сил Сирийской Арабской Республики отразили нападение 20 боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, боевики атаковали позиции в районе населенного пункта Мелладжа. Сирийские военные ликвидировали не менее 10 нападавших, остальные отступили в направлении населенного пункта Фтира, отметил Карпов.

Он добавил, что в Идлибе также зафиксировано 52 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Российский центр по примирению враждующих сторон продолжает проводить в САР гуманитарные акции, указал Карпов. C начала процесса урегулирования российской стороной проведено 2845 гуманитарных акций, а общий вес доставленного груза составил более 5 тысяч тонн.

Сирия Идлиб Александр Карпов

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 8 мая

Путин назвал положительным процессом отправку средств таджикскими мигрантами

Путин объявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане

Путин объявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане

"Газпром" предложил бесплатно поставлять газ для "Вечных огней"

"Газпром" предложил бесплатно поставлять газ для "Вечных огней"

Поиски пропавшего на Камчатке вертолета возобновят с рассветом

На Камчатке организовали поиски пропавшего вертолета

На Камчатке потеряли связь с вертолетом Ми-8

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: суббота, 8 мая

Умершие знаменитости

Умер бывший член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев

Умер бывший член политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');