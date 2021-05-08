Сирийские военные отразили нападение двух десятков боевиков в Идлибе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Военные правительственных сил Сирийской Арабской Республики отразили нападение 20 боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

По его словам, боевики атаковали позиции в районе населенного пункта Мелладжа. Сирийские военные ликвидировали не менее 10 нападавших, остальные отступили в направлении населенного пункта Фтира, отметил Карпов.



Он добавил, что в Идлибе также зафиксировано 52 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Российский центр по примирению враждующих сторон продолжает проводить в САР гуманитарные акции, указал Карпов. C начала процесса урегулирования российской стороной проведено 2845 гуманитарных акций, а общий вес доставленного груза составил более 5 тысяч тонн.