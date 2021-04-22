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Двое сирийских военных погибли в результате нападения боевиков в Идлибе

Уничтожено не менее двух боевиков

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В зоне деэскалации Идлиб боевики напали на позиции правительственной армии, двое сирийских военных погибли, один ранен, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

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По его словам, уничтожено не менее двух террористов.

"В южной части Идлибской зоны деэскалации диверсионная группа боевиков совершила нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб", - сказал Карпов на брифинге в четверг.

Боевики понесли потери и отступили к населенному пункту Зигата, cообщил Карпов.

19 апреля контр-адмирал заявил, что российская боевая авиация нанесла удары по базе террористов в Сирии к северо-востоку от Пальмиры, уничтожив около 200 боевиков. У российских военных были данные о подготовке боевиками терактов к северо-востоку от Пальмиры.

"Незаконными вооруженными формированиями спланированы теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах, с целью дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии выборов президента Сирии", - сказал он.

Президентские выборы в Сирии запланированы на 26 мая.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У РФ в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. Авиация Воздушно-космических сил поддерживает наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.

Идлиб Сирия Александр Карпов Минобороны РФ

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