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Военные из РФ сообщили о закрытии трех пунктов пропуска в Сирии из-за боевиков

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Три пункта пропуска гражданского населения в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо с 30 марта приостанавливают работу из-за обстрелов со стороны боевиков, сообщили российские военные в понедельник.

24 марта российские военные сообщили, что Россия и Турция согласовали открытие двух пунктов пропуска "Серакаб" и "Мизнас" в Идлибской зоне деэскалации и одного пункта пропуска "Абу-Зейдин" в Алеппо для выхода гражданского населения и подвоза гуманитарной помощи.

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"Террористические организации, активизировавшие свою деятельность на подконтрольной вооруженным силам Турции территории Сирии, совершают провокационные обстрелы и блокируют передвижение граждан и транспортных средств в коридорах выхода", - сказал на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов.

"В сложившихся условиях с 30 марта работа указанных пунктов пропуска будет временно приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий, обеспечивающих безопасность мирных жителей", - сообщил он.

Сирия Россия Идлиб Алеппо

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