Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в новых обстрелах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Данные о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняются, добавили там.

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК сообщили о восьми обстрелах со стороны противника за сутки.

Между тем, в пресс-центре украинского штаба операции Объединенных сил сообщили о 16 нарушениях режима прекращения огня за сутки.

Также в Киеве сообщают, что двое украинских военных погибли, один пострадал.

В пресс-центре добавили, что по состоянию на 7 утра пятницы зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.