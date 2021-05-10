Следователи сообщили о трех версиях крушения Ми-2 на Камчатке

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Техническая неисправность, ошибка пилота или неблагоприятные погодные условия могли стать причиной крушения вертолета Ми-2, разбившегося на Камчатке. Об этом сообщило в понедельник Дальневосточное следственное управление СКР на транспорте.

Назначены экспертные исследования, в том числе судебно-медицинские и химические экспертизы, изъяты образцы топлива, летно-техническая документация на воздушное судно, допрошены специалисты, готовившие борт к вылету.

Как сообщалось, вертолет Ми-2, который эксплуатировало АО "Озерновский рыбоконсервный завод №55", вылетел 8 мая в 17:33 по местному времени по маршруту аэропорт Кречет - озеро Котельное - река Островная. На борту находился командир воздушного судна, пассажир и груз. Связь с ним пропала в районе озера Котельное.

В ходе поисков обгоревшие обломки вертолета обнаружили в труднодоступной местности в окрестностях озера Синичкино (12,6 км на восток от Петропавловска-Камчатского).

В ходе осмотра места происшествия Ми-2 был идентифицирован по хвостовой балке, на которой установлены элементы номера.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на месте крушения найдены тела погибших.