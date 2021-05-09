На Камчатке нашли вероятное место крушения вертолета Ми-2

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Вероятное место крушения вертолета Ми-2 обнаружено на Камчатке в ходе поисков пропавшего воздушного судна, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС России.

"Место, где обнаружено обгоревшее воздушное судно, уточняется, но, предположительно, это лесной массив поселка Чапаевка. Это пригород Петропавловска", - сообщил собеседник агентства.

Ранее вертолет Ми-2, совершавший коммерческий рейс, не вышел на плановый сеанс связи в указанное врем. По предварительным данным, на борту вертолета находятся два человека и 200 кг груза. МЧС продолжило поиски утром 9 мая.

Воздушное судно эксплуатировал АО "Озерновский рыбоконсервный завод N 55".