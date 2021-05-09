На Камчатке по обломку на месте падения установили пропавший Ми-2

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Уцелевшая часть воздушного судна на месте крушения на Камчатке позволила идентифицировать его как пропавший вертолет Ми-2, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье старший помощник руководителя Дальневосточного СУ на транспорте Дарья Немцева.

"Следственная группа обнаружила в районе падения фрагмент хвостовой балки с частично просматриваемым номером вертолета, который позволил установить, что это пропавший накануне Ми-2", - рассказала собеседница агентства.

Вертолет Ми-2, который эксплуатировало АО "Озерновский рыбоконсервный завод №55", вылетел 8 мая в 17:33 по местному времени по маршруту аэропорт Кречет - озеро Котельное - река Островная. На борту находился командир воздушного судна, пассажир и груз.

Связь с Ми-2 пропала в районе озера Котельное. В ходе поисков он был обнаружен в труднодоступной местности в окрестностях озера Синичкино (12,6 км на восток от Петропавловска-Камчатского).

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Информированный источник рассказал "Интерфаксу", что на месте крушения вертолета нашли тела погибших. Следствие также сообщило, что, по предварительной информации, выживших нет.