Тела погибших были обнаружены на месте крушения вертолета на Камчатке

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Тела погибших были обнаружены на месте крушения воздушного судна на Камчатке, которое предположительно является пропавшим в субботу вертолетом Ми-2, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Обгоревшее воздушное судно обнаружено в окрестностях озера Синичкино (12,6 км на восток от Петропавловска-Камчатского - ИФ). Все подробности будут у комиссии управления авиации. Скажу лишь, что помощь оказывать некому", - рассказал собеседник агентства, подтвердив, что люди, находившиеся в вертолете, погибли.

Ранее вертолет Ми-2, совершавший коммерческий рейс, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту вертолета находились два человека и 200 кг груза. Воздушное судно эксплуатировал АО "Озерновский рыбоконсервный завод N 55".

В воскресенье в ходе поисков вертолет региональной поисково-спасательной базы обнаружил обгоревшее воздушное судно в лесном массиве поселка Чапаевка.

Официальным комментарием спасательных служб "Интерфакс" пока не располагает.