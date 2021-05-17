Директор ФСИН отрицает существование "тюремных колл-центров"

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В СИЗО и колониях нет колл-центров мошенников, заявил директор ФСИН Александр Калашников. Он сказал это на открытии Петербургских пенитенциарных конференций.

"Каких-то колл-центров на территории наших учреждений не существует. Это придуманное, наверное, может быть направление, чтобы увести в сторону. <...> Факты подтверждают, что колл-центры создаются в гражданском сообществе, это мошенники, которые имеют возможности и обладают определенными техническими запасами средств и базой", - сказал он.

По его словам, продолжается активная борьба с попытками пронести в СИЗО и колонии запрещенные предметы. Он отметил, что есть "факты предательства со стороны сотрудников", но ведомство "очень плотно" с этим борется и практически изжило "эти факты".

"В июле мы должны доложить Совету безопасности о проведенной работе, и, я уверен, что мы доложим, что эта проблема полностью у нас ликвидирована", - подчеркнул директор ФСИН.

С 2019 года СМИ пишут о том, что под видом банковских сотрудников граждан обзванивают арестованные и осужденные. Правоохранительные органы совместно с Роскомнадзором проработали вопрос об установке "блокираторов" сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.