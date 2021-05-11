Россия вышлет помощника военного атташе при посольстве Румынии

Посольство Румынии в Москве Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии в Москве, сообщает МИД России.

"11 мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г.Илиеску. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что это ответ на объявление персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте Алексея Гришаева 26 апреля.

17 апреля власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов, которых Прага считает сотрудниками разведки, работающими под дипломатическим прикрытием. После этого несколько стран заявили о солидарности с Чехией и объявили о высылке нескольких российских дипломатов.

Прокуратура Болгарии объявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к организации в период с 2011 по 2020 годы четырех взрывов на оружейных заводах страны, на которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. В связи с этим страна также выслала одного российского дипломата.

Между тем накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявив о поддержке позиции Чехии и Болгарии, подчеркнул, что Евросоюз не хочет усугубления ситуации.