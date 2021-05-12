Суда Черноморского флота стали чаще выходить в море из-за кораблей НАТО

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Корабли Черноморского флота стали чаще выходить в море из-за усиления активности кораблей НАТО, рассказал командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников в интервью газете "Военный вестник Юга России".

"Наплаванность экипажей кораблей и катеров флота по количеству ходовых суток в зимнем периоде обучения увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и на 5% - у подводных лодок", уточнил Дворников.

Он добавил, что в состав сил постоянной готовности также был введен малый ракетный корабль "Грайворон".

Дворников отметил высокую интенсивность подготовки в Каспийской флотилии, где проведено 44 тактических учения, а также два командно-штабных учения.

"Важной проверкой готовности каспийцев к выполнению задач стал межфлотский переход тактической группы КФл в составе трёх артиллерийских и восьми десантных катеров из Каспийского в Чёрное море и обратно. Этот переход стал заметным событием межвидового учения", - пояснил он.

В конце апреля флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" вышел на стрельбы в Черное море на фоне отправки в регион патрульного корабля США.

На этой неделе силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за кораблем ВМС Франции, который вошел в Черное море.