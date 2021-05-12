Мишустин не планирует вводить "ручное управление" в проблемных регионах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заявил в Госдуме, что планирует в ходе поездок по регионам продолжить практику личного общения с гражданами и предпринимателями. Он добавил, что поддержка наиболее проблемных регионов не будет означать введение там "ручного управления".

Он сказал депутатам, что, несмотря на пандемию, он за отчетный год вместе членами правительства объехал почти все регионы.

"Мы получили картину не из бумажных справок, а в живом диалоге с гражданами и бизнесом (...), по итогам командировок было дано свыше 300 поручений. Большая часть из них уже выполнена. Они находятся практически на ежедневном контроле. Еще раз подчеркну - никакие отчеты не заменят личного общения. Поэтому такую практику мы продолжим", - заявил Мишустин.

Он напомнил, что в прошлом году началась работа по поддержке десяти территорий с наиболее сложной экономической ситуацией, и, "несмотря на все проблемы, правительству удалось принять индивидуальные программы (развития - ИФ) для каждого из них".

"При этом отмечу, что мы не вводим в таких регионах "ручное управление". Наша цель - помочь им, поддержать инициативы по улучшению жизни людей", - сказал он.

Глава правительства добавил, что очень многое зависит от ответственности и активности руководителей этих территорий, и предупредил: "Будем строго следить за тем, чтобы все обязательства перед гражданами, они выполняли полностью".