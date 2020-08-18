Журналисты правительственного пула отправлены в Москву из-за COVID-19

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Журналисты правительственного пула, у которых были выявлены положительные тесты на коронавирус, отправлены в Москву по поручению председателя правительства Михаила Мишустина с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Мишустин во вторник находится в Благовещенске, завершая поездку по Дальнему Востоку.

Как пояснил пресс-секретарь премьера, журналисты правительственного пула во время рабочей поездки Мишустина по Дальнему Востоку "находились в тесном контакте друг с другом и риск передачи вируса в случае заражения кого-либо одного из них был достаточно высок". "Именно поэтому принимались все необходимые меры для контроля за ситуацией, включая проведение регулярных тестирований", - подчеркнул Беляков.

Он отметил, что программа рабочей поездки Мишустина в связи со сложившейся ситуацией не корректировалась, все запланированные совещания и встречи прошли по графику.

В ходе поездки Мишустина по Дальнему Востоку положительный тест на коронавирус у нескольких журналистов сначала был выявлен в Петропавловске-Камчатском, затем еще ряд журналистов показали положительный тест в Благовещенске. В обоих случаях журналисты были изолированы и отправлены в Москву.

После того, как тест на коронавирус подтвердился у представителей СМИ в Благовещенске, было решено снять с мероприятия и отправить в Москву весь "правительственный пул". Журналисты вылетели из Благовещенска под контролем врачей.