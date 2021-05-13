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Состояние 14 пострадавших в Казани детей остается стабильным

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Детской республиканской клинической больнице Татарстана под наблюдением находятся 14 детей, пострадавших в результате стрельбы в гимназии N175 в Казани, сообщила журналистам в четверг руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

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"Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает. Они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением", - сказала Галимова.

11 мая в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали 20 детей, а также трое взрослых. Пятерых детей и трех взрослых перевезли на лечение в Москву.

Галявиев был задержан и в среду отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, малолетних, совершенных общеопасным способом (ч.2 ст.105 УК РФ).

Стрельба в казанской школе

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Казань

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